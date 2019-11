Kratten vallen uit vrachtwagen: rotonde gedeeltelijk bezaaid met glas VHS

27 november 2019

19u27 92 Ingelmunster Bijna 5.000 lege bierflesjes zijn woensdag in de vooravond op een rotonde in Ingelmunster uit een drankentransport gevallen. Drie volle palletten donderden zomaar uit de vrachtwagen. Niemand raakte gewond maar een deel van de rotonde was wel lange tijd versperd.

Een vrachtwagen van Horeca Logistic Services West uit Deerlijk reed iets voor half vijf de rotonde aan de Bruggestraat in Ingelmunster op, vlakbij het vroegere Aviflora. “Plots vielen aan de rechterkant drie volle palletten uit de laadruimte, pardoes door het zeil aan de zijkant”, zegt een jonge vrouw die toevallig in de buurt was. “Met een stevige smak kwam alles op de rijweg en in de grasberm terecht. In een oogwenk lag de rijweg bezaaid met kratten en vooral veel lege flesjes bier.” De vrouw riep de hulp in van haar zus, samen haalden ze snel enkele borstels om de onfortuinlijke chauffeur te helpen om zo snel mogelijk het glas aan de kant te vegen. Ook de brandweer kwam helpen.

Opletten geblazen

Het duurde ruim anderhalf uur voor het glas grotendeels was opgeruimd en er weer opnieuw normaal verkeer mogelijk was op de Bruggestraat. Voor zover dat mogelijk was, werden de ongeveer 200 kratten weer gevuld met de zeldzame flesjes die ongeschonden uit de val waren gekomen. Het is niet duidelijk hoe het incident kon gebeuren. Mogelijk nam de chauffeur de rotonde iets te snel maar even goed kan het zijn dat er iets schortte aan de manier waarop de palletten op de vrachtwagen waren geladen.