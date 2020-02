Kleutertjes geven elkaar het jawoord op Valentijnsdag Valentijn Dumoulein

14 februari 2020

12u28 7 Ingelmunster Valentijnsdag was een drukke dag in het gemeentehuis van Ingelmunster. Drie kleuterkoppeltjes van basisschool Het Wonderbos gaven er elkaar het jawoord. Verder vernieuwden twee koppeltjes uit de lagere school hun geloftes nadat ze negen jaar eerder al symbolisch in de echt waren verbonden.

De koppeltjes werden met oldtimers naar het gemeentehuis gereden, mochten een ceremoniële intrede maken en burgemeester Kurt Windels en zijn schepenen leidden alles in goede banen. Ook de getuigen tekenden present en nadien was er nog een kleine receptie. Ook de obligate zoen als bezegeling van het huwelijk ontbrak niet, al waren niet alle koppeltjes daar even happig op. Elkaar een trouwring geven, verliep wel iets vlotter.

Bij de kleuters traden Robbe en Anna, Elias en Auke en Victor en Rita uit de eerste kleuterklas in het huwelijksbootje. Al liep het bij die laatste twee bijna mis omdat Victor eerst niet verstaanbaar was en later tot jolijt van de zaal per ongeluk nee zei. Toen hij zijn foutje wat later recht zette, werd dat op luid applaus onthaald bij de massaal opgedaagde mama’s, papa’s en oma’s en opa’s. “De koppeltjes zijn gekozen op basis van kindjes die goed met elkaar overeenkomen en voor een publiek durven staan”, legt Evy Becquart uit. “Negen jaar geleden zijn al eens twee koppeltjes van onze school getrouwd en we hebben hen nu gevraagd hun geloftes nog eens te vernieuwen. Het gaat om Arthur en Raven en Laynee-Lee en Joeri.”

In de namiddag krijgen de kinderen nog bruidstaart op school en mogen ze ook dansen op een trouwfeestje.