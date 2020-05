Klapband vuilniskar blaast vitrine leegstaande dagbladhandel aan diggelen: “Alsof een bom ontploft.” LSI

28 mei 2020

14u21

Bron: LSI 3 Ingelmunster In het centrum van Ingelmunster is donderdagmiddag de vitrine van de voormalige lokatie van dagbladhandel Infono aan diggelen geblazen. Een klapband van een vuilniskar die aan de wekelijkse huisvuilophaling bezig was, was de oorzaak. “Als dat gebeurt, is het alsof een bom ontploft”, aldus de chauffeur van de vuilniswagen.

Iets voor 12.30 uur was de chauffeur samen met een collega in de Oostrozebekestraat in het centrum van Ingelmunster bezig aan de wekelijkse huisvuilophaalronde. Ter hoogte van cafés Biljart Palace en Algarve liep het plots fout. Een klapband blies de vitrine van de voormalige lokatie van dagbladhandel Infino aan diggelen. “Ik wist meteen wat er aan de hand was”, aldus de man achter het stuur van de vuilniskar. “Ik maakte het al eens mee aan de kust. Toen sneuvelde een ruit van een appartement. Als zo’n grote band van een vuilniskar ontploft, is het alsof een bom ontploft. Die banden liggen onder een gevaarte van 26 ton en staan onder grote druk. Ze verslijten ook sneller dan banden van andere voertuigen. Tijdens de huisvuilophalingen moeten we altijd heel dicht en traag bij de stoepranden rijden.”

“Ik hoorde een immens knal”, vertelt Gino Bouckaert. Hij verhuisde zijn dagbladhandel zo’n jaar geleden naar een pand enkele meters verderop en breidde het aanbod uit met een broodjeszaak. “Dit pand stond dus leeg. Gelukkig maar.”

Door de knal vloog het glas van de vitrine meters in het rond, ook op het wegdek. De vuilnisophaler uit Izegem die achterop de vrachtwagen stond, liep aan de rug een snijwonde op door de rondvliegende glasscherven. Hij moest gehecht worden. De brandweer van de zone Midwest zorgde voor het opruimen van de glasscherven. Een timmerman zou de vitrine dichttimmeren. Na het vervangen van de vrachtwagenband kon de huisvuilophaling verdergezet worden.