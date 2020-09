Kinderevenement Brielstroate pakt uit met (foto)zoektocht Valentijn Dumoulein

11 september 2020

14u23 0 Ingelmunster Op zaterdag 12 september is er een nieuwe editie van het kindvriendelijke evenement Brielstroaete. Door corona ziet het er dit jaar een tikkeltje anders uit. Een speelse (fotozoek)tocht door verschillende plekjes in Ingelmunster staat centraal.

Dit jaar ben je verplicht om met je bubbel van maximum tien personen aan één tafel vooraf in te schrijven. Dat kan voor een bepaald tijdslot waarbinnen je zal vertrekken voor een leuke tocht van om en bij de vijf kilometer doorheen Ingelmunster. Er zijn verschillende stopplaatsen waar jeugdbewegingen leuke eet- en drankstandjes bemannen. De tocht eindigt opnieuw op het Marktplein. Daar zal ook een bar zijn, net als wat kinderanimatie.

Wie meedoet, moet minstens een kwartier op voorhand aanwezig zijn op het Marktplein. Je krijgt er een tafel toegewezen die voor en na je tocht beschikbaar is. Breng minstens één smartphone met voldoende data (3G of 4G) mee en download vooraf de app Actionbound in de App Store of Google Play. Een mondmasker dragen is verplicht in de wachtrij en als je je verplaatst in de evenementenzone.

Deelnemen is gratis maar verplicht via het digitale loket vrije tijd.