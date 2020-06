Kinderen nemen in Hawaïaanse stijl afscheid van basisschool Het Wonderbos Valentijn Dumoulein

26 juni 2020

15u10 1 Ingelmunster De zesdeklassers van Het Wonderbos hebben na een bizar ‘coronavoorjaar’ toch nog op gepaste wijze afscheid kunnen nemen van hun basisschool. Het traditionele afstudeerfeest werd vervangen door een Hawaïaanse afstudeerdag.

“In hun laatste jaar moesten de kinderen al hun school-, lente- of communiefeest missen, dus konden we het niet maken nu niks te doen”, meent directrice Evy Becquart. “Juf Katrien en twee enthousiaste mama’s staken hun schouders onder dit project en onze afstudeerdag kreeg al snel vorm. We wilden onze zesdeklassers een onvergetelijke dag bezorgen. Een gezellig samenzijn met muziek, dansen, spelletjes spelen en vooral veel smullen. Het werd een huzarenstukje om alles geheim te houden.”

’s Ochtends was er een stevig ontbijt en ’s middags mochten de leerlingen een Hawaïzone betreden. De speelplaats was omgetoverd tot een exotische feestlocatie en de leerlingen mochten er in tropische stijl afscheid nemen van elkaar. “Alle zesdeklaars kregen een Wonderboscocktail, worstjes op de barbecue, marshmellows, frisdrank en een fotoshoot”, somt de directrice op. “In de namiddag was er nog een afsluitend fuifje voor ze van de vakantie mochten genieten.”

Ook de kinderen van de derde kleuterklas namen afscheid van hun graad. Dat gebeurde naar jaarlijkse traditie door zich in Amerikaanse afstudeerstijl te verkleden, inclusief toga en zelfgemaakte hoedjes.