Kinderen De Wegwijzer sluiten schooljaar af met Tour des Diplomes Valentijn Dumoulein

30 juni 2020

12u31 0 Ingelmunster Basisschool De Wegwijzer in Ingelmunster heeft maandagavond zijn 39 zesdeklassers op een bijzondere manier uitgewuifd. Hun diplomauitreiking werd voor de gelegenheid omgedoopt tot Tour des Diplomes, een gesmaakte zoektocht door Ingelmunster.

“Bij elke stop kregen de leerlingen een cadeautje en een tip naar de volgende bestemming”, zegt directeur Jo Windels. “De zesdeklassers gingen met hun gezin op tocht om hun getuigschrift te veroveren. Elke ouder kreeg een startuur. De Tour des Diplomes startte aan de cultuurfabriek. Daar krijgen alle gezinnen een feestpakket om mee te nemen in de wagen. De tocht eindigde in de eigen vestiging, waar de kinderen een verrassing kregen. Voor de zesdeklassers van de Oostrozebekestraat was er een klasfuif in de Sint-Jozefsschool. Om 23 uur werden ze met een tot feestbus versierde schoolbus naar huis gebracht. De zesdeklassers van de Schoolstraat mochten blijven logeren in tentjes op het schooldomein. Zo konden we toch nog op een originele manier een eind aan dit bijzonder schooljaar breien.”