Kinder- en jeugdjury gaat opnieuw van start VDI

09 september 2019

10u30

Bron: VDI 0

Kinderen van het derde leerjaar tot en met het vierde middelbaar die graag lezen kunnen zich inschrijven voor een nieuw seizoen van de Kinder- en Jeugdjury. Als lid lees je per leeftijdscategorie acht geselecteerde boeken. Op het einde van het jaar stemmen de deelnemers dan op hun favorieten. Is dit iets voor jou, dan kan je op woensdag 18 september om 16.30 uur naar de bib in de Schoolstraat komen voor de startdag.