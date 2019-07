Kerktoren vormt decor voor vijfde editie Studio Kontrabas Valentijn Dumoulein

11 juli 2019

16u28

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Radiomarathon Studio Kontrabas zou zijn vijfde editie normaal laten doorgaan op de werf van de nieuwe Dorpsbrug langs het kanaal, maar door een incident in juni lopen de werken te veel vertraging op. Daardoor verhuist het evenement noodgedwongen terug naar het Marktplein. “Dit keer nemen we letterlijk plaats onder de kerktoren”, klinkt het.

“Een incident met het storten van beton gooide helaas roet in het eten”, vertelt Kevin Samyn, die de radiomarathon met enkele vrienden presenteert. “Samen met de technische dienst van de gemeente en de Vlaamse Waterweg bekeken we de mogelijke opties, maar we beslisten uiteindelijk toch om onze tenten ergens anders op te slaan. Dat gebeurt dit keer letterlijk onder de kerktoren op het Marktplein. Dat is centraal gelegen en dat is voor ons belangrijk. Het idee van onder de kerktoren radio te maken heeft ook een betekenis. We maken namelijk radio voor én met Ingelmunster. Het Marktplein zal vier dagen lang dé ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die Music for Life wil steunen.”

Belichting en projecties op gevel

Eerst moest de organisatie toestemming krijgen van kerkfabriek St. Amand. “Na een korte schets van het idee, konden we rekenen op hun akkoord”, aldus de presentatoren. “De bedoeling is om de gevel van het gebouw te gebruiken als decor. We gaan daarvoor werken met belichting en projecties op de gevel. Voor een aantal exclusieve acties en optredens hebben we ook de mogelijkheid om de binnenruimte van het kerkgebouw te gebruiken. Een tasting, zoals die vorig jaar doorging in de kasteelkelder, zou deze keer bijvoorbeeld in de kerk kunnen plaatsvinden.”

Daarnaast bekijken de organisatoren ook nog de optie om een aantal acties of optredens ook op andere exclusieve locaties te laten doorgaan tijdens de vierdaagse. Op het marktplein zelf zullen ze een gezellig dorp optrekken, waar Ingelmunsternaren gedurende vier dagen lang kunnen vertoeven. Verder blijft de formule nagenoeg ongewijzigd: een 72 uur durende radiomarathon met optredens en heel wat animatie op en rond het Studio Kontrabas dorp. “En daarnaast hebben we ook nog wat ferme verrassingen in petto! Maar die houden we nog even voor onszelf.”

Studio Kontrabas vindt plaats op het marktplein, onder de kerktoren, van 19 tot en met 22 december.