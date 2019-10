Kerktoren is even het juiste uur kwijt Valentijn Dumoulein

24 oktober 2019

14u22 2 Ingelmunster Attente inwoners hadden het al langer door: het uurwerk van de Sint-Amanduskerk wijst al enkele dagen het verkeerde uur aan. Het loopt ongeveer twee uur en een kwartier voor op de werkelijke tijd.

Op sociale media opperden sommigen dat het om een voorbereiding op het winteruur gaat, maar dat klopt niet. “Het gaat om een kleine hapering in het mechanisme van het uurwerk in de kerktoren”, vertelt pastoor Ludwig Dubaere. “Er zit vermoedelijk een draadje los of er zit slijtage op de centrale as. Waarschijnlijk zal het zelfs zo simpel zijn als enkel het computersysteem dat het uurwerk begeleidt opnieuw in te stellen. Dit weekend moeten we de klok toch laten bijstellen voor het winteruur en dan gaan we het uurwerk meteen juist zetten”, belooft de pastoor.