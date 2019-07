Kandidaten Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening gezocht VDI

15 juli 2019

12u39

Bron: VDI 0 Ingelmunster De gemeente is op zoek naar kandidaten om de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening te bevolken. Zij buigen zich over dossiers rond de invulling van de openbare ruimte in de gemeente.

De voornaamste taken van de Gecoro gaan over ruimtelijke planning: advies geven over ruimtelijke uitvoeringsplannen, het gemeentelijk structuurplan, planologische attesten, enz…De samenstelling van de commissie werd door de gemeenteraad vastgelegd en bestaat enerzijds uit deskundigen in de materie en anderzijds uit vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. De gemeente is nu nog op zoek naar vijf effectieve deskundigen en vier plaatsvervangers.

Kandidaten moeten aantonen dat zij beschikken over een zekere deskundigheid en kennis in verband met de uitvoering of toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening. Ze moeten ook een aantal jaren beroepservaring of praktijkkennis hebben op gebied van ruimtelijke ordening, ofwel door hun opleiding ofwel praktijkkennis kunnen aantonen.

Er zijn daarnaast ook kandidaten nodig uit deze sectoren: milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers, werkgevers of zelfstandigen, werknemers, handelaars en de sociale woonsector.

Kandidaten moeten tegen 1 september binnenkomen per brief op het gemeentehuis of via mail op bouw@ingelmunster.be.