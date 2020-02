Kanaalburgemeesters trekken aan de alarmbel: “Dringend meer investeringen nodig om voortbestaan kanaal Roeselare-Leie te garanderen” Vlaamse overheid investeert 25 miljoen in herstelwerken aan oevers en kaaien Valentijn Dumoulein

06 februari 2020

18u02 0 Ingelmunster De volgende vijf jaar maakt de Vlaamse overheid in totaal 25 miljoen euro vrij voor dringende herstelwerken aan oevers en kaaimuren van het kanaal Roeselare-Leie. “Een stap in de goede richting, maar het is helaas te weinig”, stelt Izegems burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens, die het nieuws van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vernam. Hij krijgt daarbij de steun van andere ‘kanaalburgemeesters’.

Volgens info die Maertens van kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg kreeg, vertonen vrijwel alle oevers en kaaimuren van het kanaal ernstige gebreken. “Ze dreigen de eerstvolgende jaren in te storten als er niet snel herstelwerken worden uitgevoerd”, meent de burgemeester. “Enkel de heel dringende instandhoudingswerken kosten minstens 32 miljoen. Als die pijnpunten niet binnen de eerstvolgende vijf jaar worden aangepakt, kan het kanaal de helft van de goederentrafiek verliezen.

Ook de Wielsbeekse burgemeester Jan Stevens denkt er zo over. “De schade is verspreid over loskaaien langs de hele lengte van het kanaal”, zegt hij. “Ze zijn in een erbarmelijke staat. Het kanaal is niet gemaakt voor grotere schepen die het tegenwoordig wel ontvangt en de drukte van die economische ader zal in de toekomst alleen maar groeien. We vragen de Vlaamse regering om dit met de hoogste urgentie te behandelen en meer middelen vrij te maken.”

Kop van de Vaart

Ook de Kop van de Vaart in Roeselare, die de stad zelf beheert, is volgens Maertens in slechte staat. “Daar is een volledige herbouw noodzakelijk, kostprijs 26,5 miljoen euro”, verduidelijkt hij. Roeselaars burgemeester Kris Declercq bevestigt dat. “We hebben in overleg met onder andere Voka zelf een studie besteld rond de dringende herstelwerken die aan de Kop van de Vaart nodig zijn”, zegt hij. “In de jaren ‘70 is de Kop van de Vaart aan de stad overgemaakt, maar als we het louter economisch bekijken is het op vandaag al lang niet meer zo dat enkel de stad daar belang bij heeft. De herstelwerken zouden liefst een derde van ons jaarbudget bedragen. Zoiets kunnen we als stad niet alleen ophoesten. Daarom gaan we aan de Vlaamse regering vragen of ze hun inspanning kunnen verhogen.”

Kanaal als economische motor

Vandaag gaat 40 procent van de trafiek op de Leie richting het kanaal Roeselare-Leie. “Dat toont het grote economisch belang van het kanaal voor onze streek aan. Het goederenvervoer op het kanaal is het equivalent van 232.000 vrachtwagens per jaar. Mocht het kanaal er niet zijn, dan zouden al die vrachtwagens onze wegen helemaal doen dichtslibben”, stelt Bert Maertens. “Bovendien is goederentransport op het water ook beter voor het milieu. Dat, en de vele vertragingen op de weg, is voor steeds meer bedrijven een aanleiding om te kiezen voor de binnenvaart. De nieuwe overslagterminal in Roeselare, die dit jaar wordt aangelegd, zal die evolutie enkel versterken.”

Grotere schepen

Om in de toekomst ook grotere schepen met een groter laadvolume toe te laten op het kanaal te varen, besloot de Vlaamse overheid om het kanaal Roeselare-Leie op te waarderen. In het kader van het Seine-Scheldeproject is de bouw van een hogere brug in Ingelmunster aan de gang. Daarna moet het kanaal nog worden uitgediept, de zwaaikommen verruimd en kruisen van schepen mogelijk gemaakt.

“De kostprijs voor die opwaardering bedraagt 117 miljoen euro. Deze werken kunnen echter pas starten wanneer de oevers opnieuw in degelijke staat zijn. Het ontzettend groot belang van de snelle uitvoering van de herstelwerken valt dus niet te onderschatten. “Ik heb de minister in het parlement opgeroepen meer geld te reserveren, zodat alle noodzakelijke herstelwerken de eerstkomende vijf jaar kunnen worden uitgevoerd”, aldus Bert Maertens. “De toestand van de oevers en kaaimuren is niet gewoon slecht, maar dramatisch. Bij een grote oeverbreuk is er zelfs kans dat het kanaal in de ingekokerde rivier de Mandel leegloopt, een absoluut horrorscenario.”

“Ik hoop dat de minister de noodkreet vanuit Midden-West-Vlaanderen heel goed aanhoort en voor het nodige extra budget zorgt. De kanaalgemeenten en de bedrijven uit de regio zullen in elk geval alles doen om haar met een sterk dossier te overtuigen dat te doen”, besluit Bert Maertens.“Ik heb de minister in het parlement opgeroepen meer geld te reserveren, zodat alle noodzakelijke herstelwerken de eerstkomende vijf jaar kunnen worden uitgevoerd”, aldus Bert Maertens. “De toestand van de oevers en kaaimuren is niet gewoon slecht, maar dramatisch. Bij een grote oeverbreuk is er zelfs kans dat het kanaal in de ingekokerde rivier de Mandel leegloopt, een absoluut horrorscenario.”