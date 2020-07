Jongeren steken matras in brand in oude opslagplaats VHS

05 juli 2020

10u32 0 Ingelmunster Langs de Oostrozebekestraat in Ingelmunster, vlakbij de rotonde met de N50, hebben jongeren vrijdagavond in een leegstaande opslagplaats een matras in brand gestoken. De schade bleef beperkt.

Het incident deed zich voor in een oude loods van een voormalige manège. Het terrein wordt vandaag gebruikt door de plaatselijke scouts. Iemand van de leiding was daar rond 17 uur aanwezig en merkte dat in de loods een matras lag te branden. Met een emmer water werd het vuur gedoofd. Maar de matras bleef smeulen en vatte uiteindelijk opnieuw vuur. Toen uit de loods rook ontsnapte, sloegen buren alarm. De brandweer had de situatie in een oogwenk onder controle.