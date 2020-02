Jongeman riskeert 9 maanden cel voor bezit van flinke portie coke en ketamine LSI

04 februari 2020

15u46

Bron: LSI 1 Ingelmunster Een 20-jarige student kijkt aan tegen een celstraf van negen maanden nadat hij betrapt werd met liefst 132 gram ketamine en nog eens 22 gram cocaïne.

De feiten dateren van 13 oktober 2019. Die dag zag de receptioniste van het D-Hotel in Marke (Kortrijk) verdachte handelingen op de parking. Zij lichtte de politie in, die meteen een controle uitvoerde. Al snel bleek dat er net drugs overhandigd waren. In de auto lag in totaal 22 gram cocaïne en 132 ketamine. K.D., een 20-jarige jongeman uit Ingelmunster, verklaarde dat de drugs zouden dienen om een weekendje in het hotel te chillen en te fuiven met vrienden. Zijn dealer kon aan de controle ontkomen.

De jongeman riskeert naast een celstraf van negen maanden ook nog een boete van 8.000 euro. Maar omdat hij nog studeert, vroeg hij de rechter om opschorting te krijgen. Hij was wel bereid voorwaarden te volgen en weg te blijven van drugs. Tegen 18 februari zal hij moeten bewijzen dat hij clean is en zijn schoolresultaten voldoen.