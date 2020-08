Jongeman (23) steelt kluis uit woning



Alexander Haezebrouck

05 augustus 2020

16u28 0 Ingelmunster Een 23-jarige jongeman uit Ingelmunster moest zich woensdag op de rechtbank verantwoorden voor een inbraak in een woning in Menen waar hij een kluis meenam. Hij riskeert zes maanden cel.

De jongeman kon zichzelf toegang tot de woning in Menen verschaffen via een houten paneel. Eéns binnen ging hij aan de haal met een kluis. Die kluis laste hij nadien open en gooide het weg. De politie kon de jongeman arresteren nadat een buurtbewoner de jongeman had opgemerkt en de politie verwittigde. Tijdens zijn verhoor bekende hij de feiten. De kluis werd door de politiediensten ook teruggevonden. De jongeman is geen onbekende voor het gerecht, hij werd eerder al veroordeeld voor drugsfeiten. De beklaagde stuurde woensdag zijn kat naar de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 8 september.