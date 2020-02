Jonge bromfietsster stevig geschrokken na ongeval met afslaand voertuig VHS

10 februari 2020

20u41 0 Ingelmunster Een meisje van 16 uit de Gentseheerweg in Izegem is maandagnamiddag lichtgewond geraakt bij een ongeval op een boogscheut van haar woning.

Het ongeval gebeurde in het verlengde van de straat waar ze woont, namelijk langs de Izegemstraat in Ingelmunster. Het meisje reed met haar bromfiets op het fietspad toen ze plots verrast werd door een Peugeot Partner die de Rozestraat indraaide. De bestuurder had de tiener niet opgemerkt. Het meisje besefte dat er een botsing zou volgen. Ze verloor de controle over haar stuur, kwam ten val en belandde tegen de wagen. De tiener kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de Peugeot Partner kwam er met de schrik vanaf.