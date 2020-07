Jong CD&V deelt zonnecrème uit aan jeugdbewegingen Valentijn Dumoulein

05 juli 2020

14u20 2 Ingelmunster De Ingelmunsterse Jong CD&V-afdeling heeft dit weekend zonnecrème-pakketten uitgedeeld aan de lokale jeugdbewegingen. Ze deed dat omdat hen een duwtje in de rug te geven nu ze toch groen licht kregen om op kamp te vertrekken.

“We zijn in eerste instantie heel blij dat de jeugdbewegingen op kamp mogen vertrekken”, zegt voorzitter Roderick Vandekerckhove, die alles met bestuurslid Delphine Rommel uitdeelde. “De bijkomende coronamaatregelen zorgen echter voor heel wat meer kosten. Door onze actie moeten onze jeugdbewegingen alvast de kost voor aankoop van zonnecrème niet dragen. Verder hebben we veel respect voor alle leid(st)ers die zich in deze moeilijke tijden uit de naad werken om voor heel wat kinderen een prachtig kamp te organiseren. Met deze actie willen we hen daarvoor bedanken. We mogen in tijden van corona tenslotte niet vergeten dat er nog andere risico’s zijn waarvoor we onze kinderen moeten beschermen, vandaar de zonnecrème.”

Jong CD&V deelde de pakketten uit aan de scouts, Chiro’s Mandeelburcht en Jefri en de KLJ.