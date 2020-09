Jean-Pierre Deven legt eed als schepen af: “Combinatie met kunstkroeg De Fagot op termijn niet meer houdbaar” Valentijn Dumoulein

23 september 2020

16u01 1 Ingelmunster Jean-Pierre Deven heeft op de gemeenteraad van dinsdagavond de eed afgelegd als schepen van cultuur, bib, erfgoed, duurzaamheid, leefmilieu, buurtwerking, participatie en nieuwe inwoners. Hij was eerder al raadslid en gemeenteraadsvoorzitter. Door zijn nieuwe takenpakket wil hij het op termijn ook kalmer aandoen in zijn kunstkroeg De Fagot.

Jean-Pierre is bekend als stichter van het Labadoux-festival en dus is een functie als cultuurschepen voor hem een hele eer. Hij vervangt Nadine Verheye, die het wat kalmer aan wil doen. “Het is enorm fijn dat me nu ook op beleidsvlak op cultuur kan toeleggen”, reageert Jean-Pierre. “Vooral de komst van het nieuwe Huis van de Vrije Tijd wordt een mooi project. De komende tijd moeten we bepalen of naast een cultuurzaal ook de bib er onderdak in vindt of niet. We gaan daar goede afwegingen in moeten maken. Verder ligt ook leefmilieu me nauw aan het hart, net als participatie en buurtwerking. Ik kijk er naar uit om samen met de inwoners in dialoog te gaan over enkele belangrijke onderwerpen.”

Afscheid van De Fagot

Zijn functie als schepen betekent ook een pak meer werk op de plank. “Dat besef ik maar al te goed”, zegt Jean-Pierre. “Ik ga me nu eerst en vooral goed inwerken, maar merk nu al dat de combinatie met mijn kunstkroeg De Fagot niet lang meer houdbaar is. Beide jobs samen doen is pittig. We hebben gelukkig al een trouwe medewerker die kan bijspringen als ik een zitdag heb of voor mijn schepenfunctie ergens moet zijn, maar tegen ten laatste 2022 zouden we de zaak toch graag overlaten. De kans is evenwel groot dat dit er volgend jaar al van kan komen.”

Steven De Maesschalk vervangt Jean-Pierre Deven als gemeenteraadsvoorzitter. Nadine Verheye blijft wel zetelen als gemeenteraadslid. De bevoegdheden financiën en seniorenbeleid gaat naar Martine Verhamme en Groenbeleid naar Jan Rosseel.