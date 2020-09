Isabelle opent tearoom Le Korngold, waar ook paarden welkom zijn Valentijn Dumoulein

18 september 2020

11u33 0 Ingelmunster Op de hoek van de Lammekensknok- en Dossestraat baat Isabelle Kyriakoudis nu de landelijke tearoom Le Korngold uit. Je kan er terecht voor een ontbijt en volgend jaar opent ze er ook een bed & breakfast.

Isabelle krijgt in haar tearoom de hulp van echtgenoot James Vlaeminck en van dochters Kiara en Morgane. Normaal moest de zaak dit voorjaar al openen, maar door corona is alles eventjes uitgesteld. “We zijn toen wel al begonnen met het leveren van ontbijt aan huis, om de mensen met ons kennis te laten maken”, vertelt Isabelle. “Nu we hier van start zijn gegaan kunnen mensen er elke donderdag en in het weekend op reservatie tussen 7 en 11 uur komen ontbijten. Daarnaast is onze tearoom elke dag open van 14 tot 17 uur behalve dinsdag, wanneer de zaak gesloten is. Mensen kunnen hier in een rustige omgeving gezellig iets komen drinken en we bieden ook een assortiment tapas aan. Leuke extra is dat we ook onze eigen gin en limoncello Korngold verkopen.”

De naam van de zaak komt uit de paardensport. “We hebben zelf vier paarden in ons bezit, waaronder één dier dat ooit nog koerspaard was. We vonden dat zo’n speciale en mooie naam dat we er onze zaak naar vernoemd hebben.” Wie goed kijkt, ziet op het terrein van de tearoom ook enkele paardenstallen in aanbouw staan. “We willen volgend jaar ook met een B&B van start gaan. Wie dat wenst, kan dan hier tijdens zijn verblijf zijn paarden laten stallen en dus meebrengen. Ook wie te paard iets komt drinken, kan hier dus terecht”, besluit Isabelle. Meer info op de Facebookpagina Le Korngold.