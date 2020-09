Ingemlunsterse kandidaten voor Kinder- en Jeugdjury gezocht Valentijn Dumoulein

21 september 2020

14u48 2 Ingelmunster In Ingelmunster zoeken ze nog kandidaten voor een nieuwe editie van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Kinderen die tussen september en april acht boeken per leeftijdsgroep willen bespreken zijn nu woensdag 23 september welkom op het startfeest in de bib in de Schoolstraat.

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury voor kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar. Tussen september en april leest en bespreekt deze jury acht boeken per leeftijdsgroep. Vanaf 10 jaar kan je de geselecteerde boeken als e-boek samen met een e-reader ontlenen. Voor kinderen met dyslexie die graag willen meelezen, zijn er daisy-boeken (of luisterboeken). Zodra je alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, mag je stemmen. Op het stemformulier noteer je je top 8. De stemmen van alle Vlaamse juryleden worden geteld en het mooiste boek wordt gekozen. Het aanbod vind je via www.kjv.be.

Voel je de leeskriebels al en wil je als lid van de KJV op zoek gaan naar de allerbeste boeken? Mail dan je naam, adres, telefoon en klas naar bibliotheek@ingelmunster.be of kom eens langs in de bib. Wie interesse heeft, kan komen naar het startfeest op woensdag 23 september om 14 uur in de bib. Speciale gast is auteur Reina Ollivier, die komt vertellen over haar boeken. De toegang is gratis, graag vooraf inschrijven. Deelnemers krijgen nadien hun eerste boek mee.