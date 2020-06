Ingelmunsterse marktbus afgeschaft Valentijn Dumoulein

22 juni 2020

17u18 0 Ingelmunster De marktbus die elke vrijdag vanuit verschillende wijken richting de wekelijkse marktdag op het Marktplein reed is afgeschaft. De laatste weken waren er geen mensen meer die er gebruik van maakten.

De marktbus kwam er in de periode dat zowel de Ringbrug als Dorpsbrug afgesloten waren door werkzaamheden. De gemeente nam toen het initiatief de bus te laten rijden om inwoners die iets verder woonden toch vlot naar de wekelijkse marktdag te krijgen. “Maar we merkten dat er de laatste weken geen gebruik meer van werd gemaakt en dus is de marktbus niet langer in voege”, aldus de burgemeester.