Ingelmunsterse gemeenteraad verhuist door corona naar het JOC Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

19u22 0 Ingelmunster Oppositiepartij Sp.a+ vraagt aan het gemeentebestuur om in mei terug een volwaardige gemeenteraad te houden. Die van maart werd per mail gehouden en die van april is afgelast. Burgemeester Kurt Windels zegt dat die gemeenteraad er ook komt en fysiek zal plaatsvinden.

De volgende gemeenteraadszitting gaat op dinsdag 19 mei door. Sp.a+ kon gerust leven met een digitale raad via videochat. “We doen ons voorstel ruim op voorhand, zodat een eventuele digitale raad kan georganiseerd en getest worden,” vervolgt fractieleider Enigo. “Ik belde hierover met de voorzitter van de gemeenteraad (De Brug/N-VA/vld) en met de fractieleider van CD&V. Beiden zijn het erover eens dat de gemeenteraad best doorgaat. De voorzitter liet me ook weten samen met het schepencollege aan een oplossing te werken.”

En dat is ook zo. Er volgt een fysieke editie. “Die zal in de grote zaal van het JOC in de Bollewerpstraat doorgaan”, zegt de burgemeester .”We voorzien daarbij voldoende afstand tussen alle raadsleden, de pers en het publiek”, belooft hij.