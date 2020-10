Ingelmunsternaren mogen voortaan tegeltuintjes aanleggen Valentijn Dumoulein

08 oktober 2020

09u06 0 Ingelmunster Met de goedkeuring van een reglement op de gemeenteraad is groen licht gegeven voor het plaatsen van tegeltuintjes aan Ingelmunsterse gevels. Op die manier moeten er meer bloemen in het straatbeeld verschijnen.

Tegeltuinen zijn kleine verticale tuinen die aangelegd worden door een klein oppervlak tegen een gevel van een huis vrij te maken en de beschikbare ruimte te beplanten met bijvoorbeeld een (klim)plant. “Deze tuintjes zijn gemakkelijk te installeren, nemen weinig plaats in, zijn praktisch overal toepasbaar en vereisen weinig onderhoud”, zegt afscheidnemend milieuschepen Nadine Verheye, die de fakkel doorgeeft aan Jean-Pierre Deven. “Ze hebben ook heel wat voordelen. Zo zorgt gevelgroen voor een extra beschermende laag tegen regen, warmte, wind en stofdeeltjes, vermindert het de intensiteit van straatlawaai en verhoogt het de biodiversiteit. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een tuin aan te leggen. Deze mensen kunnen nu een deel van het openbaar domein gebruiken en er bloemen en planten voorzien aan hun voordeur. Zo fleurt het straatbeeld op.”

Groepsaankoop

Oppositiepartij Sp.a+ is blij met het reglement, maar wil dat de gemeente nog extra moeite doet om inwoners te overtuigen. “Bijvoorbeeld vrijwilligers zoeken voor de aanleg en een groepsaankoop rond gevelplanten ondersteunen”, aldus Enigo Vandendriessche. “Verder kan een communicatiecampagne werken en een workshop met de groendienst leert geïnteresseerden hoe je dit tuintje het best aanlegt. Of waarom geen gevelgroen op het gemeentehuis?”