Ingelmunsternaar vermoedelijk besmet met coronavirus Valentijn Dumoulein

06 maart 2020

07u24 26 Ingelmunster In Ingelmunster is er vermoedelijk iemand besmet geraakt met het coronavirus. Een eerste test bevestigde de besmetting, maar er volgt nog een tweede test om helemaal zeker te zijn.

“We wachten momenteel op de resultaten van een tweede test en een officiële bevestiging vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “Het volledige gezin blijft momenteel uit voorzorg thuis in quarantaine, de mensen waarmee ze contact hadden, worden opgevolgd. De ziekteverschijnselen van de vermoedelijk besmette persoon zijn beperkt tot hoesten en niezen.

“Er is momenteel geen reden tot paniek”, zegt de burgemeester. “We roepen iedereen op om waakzaam te zijn en de huisarts te contacteren bij ziekteklachten. We volgen de situatie verder op en staan in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Het zou gaan om iemand die nauw contact had met iemand die al besmet was met het coronavirus en die donderdag positief heeft getest.De burgemeester bevestigt dat het niet gaat om de werkneemster van Dewaele Vastgoed Izegem, die ondertussen thuis in quarantaine zit.