Ingelmunster zoekt ‘TelefoonSterren’ om senioren op te bellen Valentijn Dumoulein

04 september 2020

10u45 0 Ingelmunster In volle coronacrisis belden de medewerkers en vrijwilligers van Ingelmunster regelmatig naar alle 80-plussers in de gemeente om te vragen hoe het met hen ging en of ze hulp nodig hebben. De gemeente wil dat initiatief nu verder zetten en is op zoek naar nieuwe ‘telefoonSterren’, vrijwilligers die de komende tijd mensen willen opbellen.

“Omdat het initiatief heel positief onthaald werd, willen we hiermee verder blijven gaan”, zegt burgemeester Kurt Windels. “Maar daarvoor hebben we nog ‘telefoonSterren’ nodig. Deze vrijwilligers bellen de ouderen af en toe om een praatje te slaan en signaleren eventuele problemen.” Ben je sociaal, empathisch en wil je ook graag andere inwoners helpen? Dan kan je je melden via 051/33.74.60 of vrijwilligers@ingelmunster.be.