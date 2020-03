Ingelmunster wuifde vandaag massaal naar de vtm-drone en dat levert deze prachtige beelden op Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

21u25 0

De drone van VTM Nieuws en HLN die elke dag de lucht in gaat op zoek naar warme boodschappen van inwoners, zweefde vandaag over Ingelmunster. Een paar honderd inwoners hadden zich op de komst de drone voorbereid met boodschappen op spandoeken, op straatstenen en veel meer. De leukste beelden zitten in dit filmpje. We zien onder andere de Doornmolen, maar ook het personeel van woonzorgcentrum Maria Rustoord stond paraat met een boodschap, net als Hein Denturck bij de Vlam op het Marktplein en duivenmelker Joël Verschoot.