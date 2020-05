Ingelmunster wil via compensatiefonds geleden schade door coronacrisis beperken: “Directe hulp aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen” Charlotte Degezelle

21 mei 2020

10u47 0 Ingelmunster De coronacrisis hakt er bij veel mensen, bedrijven en verenigingen stevig in. Om de schade enigszins te verhelpen, maakt het Ingelmunsterse gemeentebestuur werk van een compensatieplan.

Momenteel houdt de financiële dienst alle kosten bij die het directe gevolg zijn van de coronacrisis. “Het gaat onder meer over de aankoop van mondmaskers of de vloerstickers voor de handelaars, maar ook om de niet-geïnde terrasbelastingen of de terugbetaling van de kampen tijdens de paasvakantie”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “Daarnaast zijn er eveneens uitgaven die geschrapt zijn door bijvoorbeeld de afgelasting van de 11 juli-viering. Uiteraard biedt de gemeente ook logistieke en administratieve steun. Een ruime poule vrijwilligers ondersteunt hierbij de interne diensten.”

Naast deze tegemoetkomingen wil het gemeentebestuur een extra bedrag in de begroting voorzien onder de vorm van een compensatiefonds dat door een nog op te richten werkgroep verdeeld zal worden over een viertal categorieën. “In de eerste plaats krijgt het bijzonder comité van de sociale dienst de voogdij over een deel van het bedrag. De maatschappelijk assistenten van het OCMW bereiden de individuele dossiers voor, de raad beslist over de mate van toekenning. Op die manier heeft het bijzonder comité extra middelen ter beschikking voor die mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving”, gaat de burgemeester verder. “Een tweede categorie is de steun aan onze socioculturele verenigingen en organisaties. Het kan niet zijn dat corona het voorbestaan van ons sociaal weefsel bedreigt, vandaar deze tussenkomst. De toewijzing gebeurt uiteraard met inspraak van onder andere de jeugd-, senioren-, sport- en cultuurraad.” Een derde deel van de middelen gaat naar de dienst vrije tijd. “Zij werken een gevarieerd zomerprogramma uit met voor elk wat wils nu we grotendeels de zomer in eigen gemeente gaan doorbrengen.” Tenslotte wil het bestuur, naast de logistieke, ook financiële ondersteuning geven aan het onderwijs, de opvangsector en ouders die opvang nog hadden. “Volgende maand starten we een overleg met de verschillende politieke partijen uit onze gemeente. Dit compensatieplan gaat niet over de realisatie van politieke ideeën, maar over directe hulp aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in deze visie”, besluit Windels.