Ingelmunster voert eerste fietsstraten in aan schoolomgevingen VDI

19 juni 2019

15u30

Bron: VDI 0 Ingelmunster De gemeente wil meer inwoners op de fiets krijgen. Naast subsidies voor wie in 2020 een (elektrische) fiets koopt, gaat het bestuur ook enkele fietsstraten aanleggen in schoolomgevingen. Het gaat om de eerste fietsstraten in de gemeente.

“Om te zorgen dat onze jeugd veilig naar school kan fietsen, voeren we fietsstraten in aan scholen De Zon en De Wingerd in de Schoolstraat en de Guido Gezellestraat en de Onze-Lieve-Vrouw-basisschool en De Berenboot in de Brigandsstraat en Hendrik Consciencestraat. De omgeving van basisschool Het Wonderbos – de vroegere Regenboogschool – pakken we aan na de werken aan de Meusbroekbeek”, zegt schepen van Mobiliteit Trui Lambrecht (De Brug).

Oppositiepartij sp.a + is tevreden met de komst van de fietsstraten. “We legden dit voorstel in 2016 al voor op het schepencollege, al was het toen onbespreekbaar”, vertelt raadslid Enigo Vandendriessche. “We zijn blij dat de geesten gerijpt zijn. We vragen wel een goede communicatie, zodat de weggebruikers duidelijk weten wat de nieuwe regels zijn.”

Andere fietsaanpassingen

In de Warandestraat wordt zone 30 ingevoerd tussen de Krekel- en Oostrozebekestraat. In de wijk van de Bruinbeekstraat volgt dan weer een parkeerverbod waar de fietsverbinding aansluit op de Doelstraat, Wilgenstraat, Olmenstraat, Hazelaarstraat, Bruinbeekstraat en Oliekouterstraat. Bij het oprijden van de fietspaden in deze straten komen ook speciale verkeersborden ‘verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers’.