Ingelmunster viert kermis met Dog Eat Dog en diervriendelijk vuurwerk CDR

26 september 2019

14u29 0 Ingelmunster Ingelmunster viert dit weekend kermis en dankzij de lokale verenigingen is er heel wat te beleven, met onder andere een optreden van de Amerikaanse band Dog Eat Dog op vrijdag en diervriendelijk vuurwerk op maandag.

Op zaterdag 28 september organiseert Unizo vanaf 7uur een ontbijtbuffet en aansluitend om 9.30 uur enkele vakmansroutes met bedrijfsbezoeken naar Ye Visual, Alluur en Fietsen Haverbeke. Vanaf 13 uur kun je in het centrum genieten van een ontspannen sfeer tijdens de rommelmarkt en braderie. Kunstblik is te gast op verschillende locaties in de gemeente. Kunstenaars stellen tentoon in het ontmoetingscentrum, het gemeentehuis, restaurant ’t Oud Stadhuis, Studio Pollie, apotheek Seurinck en op het Marktplein. Een kijkje nemen kan op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. Op zondag sluiten de deuren om 19 uur. Natuurpunt De Buizerd en TuinHier slaan de handen in elkaar voor een natuurtentoonstelling in de polyvalente zaal van de bib. Ze stellen op beide dagen van 10 tot 18 uur hun werking voor. Nog in de bib ontdek je alles over 250 jaar kloosterzusters van Maria en in het ontmoetingscentrum organiseert het Davidsfonds een boekenbeurs met een expositie van Luk Decleer.

Ook Jeugdhuis Kontrabas laat van zich spreken met de Kontrabasfeesten. De Amerikaanse band Dog Eat Dog treedt op vrijdag 27 september op en ook groepen als ‘Goe Vur In Den Otto’, Amber Broos, Antwerp Gipsy Ska Orchestra en talloze dj's komen een feestje bouwen. Verder zet ook de brandweer de deuren open tijdens het kermisweekend. Iedereen is op zaterdag van 14 tot 19 uur of op zondag van 10 tot 19 uur welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van de kazerne.

De kermis wordt afgesloten op maandag 30 september met verminderde tarieven op bepaalde attracties vanaf 16 uur en geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk om 21 uur op het marktplein.