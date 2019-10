Ingelmunster verkoopt openbare verlichting aan Fluvius: “Tegen 2030 overal milieuvriendelijke LED-lampen” Valentijn Dumoulein

23 oktober 2019

14u32 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster gaat de openbare verlichting – goed voor 2.294 lampen – verkopen aan netbeheerder Fluvius. Zo moet het mogelijk zijn om tegen 2030 overal om te schakelen naar energiezuiniger LED-lampen.

“Nu staan er 111 LED-lampen in de gemeente. Dat betekent dat nog geen vijf procent al omgeschakeld is”, vertelt schepen van Nutsvoorzieningen Jan Rosseel (N-VA). “Om alle lichten tegen 2030 aan te passen, moeten er 182 verlichtingspalen per jaar worden omgebouwd. Die omschakeing zelf betalen, zou ons een flink pak meer kosten. Dankzij de overeenkomst met Fluvius zullen we dit twaalf tot vijftien keer sneller kunnen realiseren.”

Veiliger buurten

De gemeente heeft uitgerekend dat de 2.294 verlichtingspalen vorig jaar samen 785.674 kilowattuur elektriciteit hebben verbruikt, goed voor een CO2-uitstoot van 182.276 kilogram. “Dankzij deze aanpassing verminderen we die uitstoot met 80.000 kilo”, gaat de schepen verder. “De ombouw maakt de buurten ook veiliger. Na de aanpassingen zullen we in verschillende straten de verlichting kunnen dimmen in plaats van ze te doven. Zo krijgen bewoners in bepaalde gebieden tussen 23 en 6 uur een veiliger gevoel.”

Fluvius wil 467.295 euro neertellen voor het verlichtingsnet in Ingelmunster. Dat geld wordt niet meteen overgeschreven op de rekening van de gemeente. 116.824 euro wordt meteen uitbetaald, maar de overige 350.471 euro zal uitgekeerd worden via dividenden op aandelen. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om het net in de toekomst terug te kopen.

Jan Defreyne (CD&V) vroeg of het mogelijk is de verlichting op sommige plaatsen tijdens de periode van de werken aan de rotonde aan de Ringlaan ook ’s avonds en ‘s nachts te laten branden. Burgemeester Kurt Windels ziet dat niet meteen zitten. “Als we die verlichting ’s avonds aanpassen, is het dan niet uitnodigend voor nog meer chauffeurs om die alternatieve kleine banen te nemen? Extra verkeer op die kleine banen willen we niet stimuleren.”