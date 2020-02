Ingelmunster telt voor het eerst meer dan 11.000 inwoners Valentijn Dumoulein

25 februari 2020

15u04 2 Ingelmunster Uit de meest recente bevolkingscijfers blijkt dat Ingelmunster 11.122 inwoners telt. De kaap van 11.000 inwoners werd halfweg vorig jaar voor het eerst overschreden.

Er zijn vorig jaar 59 Ingelmunsterse jongens en 57 meisjes geboren. Er stierven 104 mensen. Verder kwamen 696 mensen in de gemeente wonen en trokken 538 mensen er uit weg. Er wonen 10.589 Belgen en 533 vreemdelingen. In 2018 waren dat nog 10.497 Belgen en 497 vreemdelingen. De gemeente vangt ook 30 asielzoekers op. Er wonen 61 verschillende nationaliteiten. Er zijn veertig huwelijken voltrokken en 29 echtscheidingen uitgesproken. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk je voornaam te laten wijzigen. Eén persoon ging daar in Ingelmunster op in.