Ingelmunster start met lessenreeks Zumba Gold voor 50-plussers Valentijn Dumoulein

25 augustus 2020

16u37 0 Ingelmunster Bij het aanbreken van het nieuwe schooljaar start de gemeente Ingelmunster ook met een nieuwe lessenreeks Zumba Gold voor 50-plussers.

Zumba Gold is een variant op gewone Zumba met een lage intensiteit, geschikt voor beginnende sporters en 50-plussers. Het is fitness en dans in één effectieve workout, gebaseerd op de leukste Latijns-Amerikaanse dansstijlen als salsa, merengue en bachata. Het gaat om een lessenreeks van tien beurten, op dinsdag van 16 tot 17 uur. De reeks loopt van 8 september tot 15 december. Een tienbeurtenkaart kost 45 euro.

Geen zin in Zumba? Dan is er nog een wekelijks uurtje sport voor 50-plussers met onder andere poppilates, fitbal, badminton, hockey en een wandeltocht. Dit vindt tussen 10 september en 17 december elke donderdag tussen 14 en 15 uur plaats, behalve tijdens vakantieperiodes. Een sessie kost 2 euro, een tienbeurtenkaart 15 euro.

Inschrijven kan via het loket vrije tijd in de bib in de Schoolstraat of online via https://ingelmunster.kwandoo.com/. Meer info bij de sportdienst op 051/31.39.13.