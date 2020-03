Ingelmunster start met hulpactie Samen Sterk Valentijn Dumoulein

26 maart 2020

13u57 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster lanceert naar aanleiding van de coronacrisis de hulpactie Samen Sterk. Heel wat mensen kunnen wat extra hulp gebruiken, of willen graag helpen. Ze lanceert verschillende acties, zoals het opbellen van 80-jarigen en het platform ‘Ingelmunster, samen sterk’.

80-plussers zijn momenteel de meest kwetsbare groep. Medewerkers van het gemeentebestuur bellen hen de komende dagen op. Ze polsen of alles ok is, bieden hulp aan waar nodig of zorgen voor een leuke babbel. Ze plannen ook vervolgtelefoontjes om hun situatie te blijven opvolgen en eenzaamheid te bestrijden.

Wie graag andere inwoners wil helpen, kan zich via www.ingelmunster.be/samensterk registreren als vrijwilliger. De gemeente houdt alle vragen voor ondersteuning bij en geeft de vrijwilligers een seintje als ze iemand kunnen helpen. Ze zorgt ook voor een gratis vrijwilligersverzekering. Op de website ontdek je alle info over hoe je kan helpen.

Hulp nodig

Wie snakt naar sociaal contact of hulp nodig heeft om bijvoorbeeld boodschappen te doen, de hond uit te laten of naar de apotheek te gaan kan dit laten weten via de site of 051/33.74.00. Het gemeentebestuur zoekt samen met de vrijwilligers naar een geschikte oplossing.

Inzameling materiaal

Ook zorgverleners kunnen extra ondersteuning gebruiken want er is een tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal. Daarom voorziet Ingelmunster een inzamelbox voor mondmaskers type FFP2 en FFP3 in het sas van het sociaal huis (Oostrozebekestraat 6). De box staat opgesteld achter de eerste schuifdeuren. Je hoeft het gebouw dus niet binnen te gaan. Openingsuren: iedere werkdag tussen 9 en 12 uur.Handschoenen in latex of nitril, wegwerpoveralls en zelfgemaakte mondmaskers kan je deponeren in de kledingcontainer voor het gemeentehuis.