Ingelmunster sluit zomer af met gratis pop-up optredens CDR

14 augustus 2020

13u34 0 Ingelmunster Het programma van Ingelmunster Zomert breidt uit met een reeks gratis optredens in de week van 23 tot 30 augustus. In het speelbos langs het kanaal verrijst straks een gezellige pop-up concerttent waar bezoekers kunnen genieten van een mix van muziek, cabaret en comedy. De voorstellingen zijn gratis en volledig coronaproof.

In het programma, dat nog niet helemaal definitief is, wordt gekozen voor variatie en lokaal talent. Nu is al zeker dat er op zondag 23 augustus om 11 uur een aperitiefconcert is met Alpenroos. Op dinsdag 25 augustus wordt er met Ygor comedy geprogrammeerd. Die voorstelling is voorzien om 19.30 uur, maar bij grote interesse is een tweede voorstelling mogelijk. Woensdag 26 augustus wordt een showbizznamiddag met vanaf 15 uur optredens van Chris Reilhof en Andy Reivan. ’s Avonds is er om 19.30 uur cabaret met Bart Cafmeyer en Kobe Sercu. Lokale bands Fijnkost en De Wilfrieds geven het beste van zichzelf op vrijdag 28 augustus om 19.30 uur en op zaterdag 29 augustus is er om 11 uur een speelse voormiddag voor kinderen rond voorlezen. Voorlopige afsluiter op zondag 30 augustus is een aperitiefconcert met Kunst Veredelt om 11 uur, maar mogelijk wordt het programma nog verder aangevuld met enkele klinkende namen.

Om alles veilig te laten verlopen, is het aantal plaatsen beperkt tot 100 personen. Daardoor is het verplicht om op voorhand in te schrijven via www.ingelmunster.be/loketvrijetijd. Dit vanaf dinsdag 18 augustus. Iedereen mag zijn eigen drank of hapje meebrengen en de cultuurraad helpen om alles in goede banen te leiden.