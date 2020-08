Ingelmunster schrapt braderie en opening Brigandsbrug CDR

04 augustus 2020

17u07 0 Ingelmunster Volgens de officiële cijfers telt Ingelmunster momenteel geen besmettingen met het coronavirus en het gemeentebestuur wil dit graag zo houden. Om de burgers te beschermen wordt een aantal evenementen geschrapt.

Toen de coronacijfers een tijdje geleden daalden, begon de gemeente Ingelmunster met de voorbereidingen voor een kermisweekend met een feestelijke opening van de gloednieuwe Brigandsbrug, een rommelmarkt, een braderie en vuurwerk. Maar aangezien het aantal besmettingen opnieuw stijgt, verandert het gemeentebestuur het geweer nu van schouder. “Het schrappen van de opening van de Brigandsbrug en de jaarlijkse braderie is een harde, maar niet te vermijden beslissing”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “De volksgezondheid staat voorop. We richten nu al onze pijlen op 2021, met hopelijk een stevig gevulde agenda.” Als de omstandigheden het toelaten, gaat de kermis zelf wel door, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Wie de komende tijd een evenement wil organiseren, moet hiervoor eerst toestemming krijgen van het gemeentebestuur. De drive-incinema, een event in het kader van ‘Ingelmunster Zomert’, krijgt een nieuwe datum in het najaar.

Burgemeester Kurt Windels besliste vorige week al om samen met de andere burgemeesters van de Midwest-gemeenten de strijd tegen het coronavirus aan te binden. Dit leidde tot enkele maatregelen die geldig zijn in heel de regio. Zo is het verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en dat te dragen op drukke plaatsen. Ook zijn evenementen met meer dan 100 aanwezigen verboden. Meer over de maatregelen op www.ingelmunster.be/coronavirus.