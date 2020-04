Ingelmunster schenkt gratis mondmasker aan elke inwoner Valentijn Dumoulein

23 april 2020

19u09 2 Ingelmunster De federale overheid liet tijdens de laatste veiligheidsraad al verstaan dat het dragen van een mondmasker een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie van de coronamaatregelen. Ook het gemeentebestuur van Ingelmunster koopt daarom mondmaskers aan voor alle inwoners.

“We kregen als gemeente nog altijd geen federale richtlijnen wanneer maskers moeten gedragen worden en waaraan ze moeten voldoen”, zegt burgemeester Kurt Windels. “De gezondheid van onze inwoners is voor ons prioritair. Daarom bekijken we al een tijdje hoe en waar we als bestuur kunnen investeren in mondmaskers voor alle Ingelmunsternaren. We gaan nog deze week mondmaskers kopen, zodat we deze binnen een redelijke termijn gratis kunnen verdelen in de gemeente.”

Het bestuur koopt vijftienduizend katoenen maskers. “Het gaat om herbruikbare maskers die je kunt wassen op 90 graden. We hebben nog geen zicht op een exacte leverdatum, maar dringen er bij de leveranciers op aan de maskers begin mei te leveren. Zo kunnen we in de eerste helft van mei alle maskers bedelen per adres en krijgt iedere inwoner een mondmasker in de brievenbus. Wie extra maskers nodig heeft, zal deze via de gemeente kunnen kopen”, vertelt de burgemeester.