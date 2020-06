Ingelmunster schenkt elk gezin een bloemetje: “Hart onder de riem na moeilijke periode” Valentijn Dumoulein

27 juni 2020

13u59 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster verdeelde zaterdag liefst 4.800 plantjes met de boodschap ‘Samen sterk’ voor zijn inwoners. Vrijwilligers en vertegenwoordigers van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn stonden in voor de verdeling.

“De coronacrisis zette de wereld op zijn kop: ouders moesten thuiswerk combineren met de opvang van hun kinderen, zorgmedewerkers voerden hun job uit in moeilijke omstandigheden, handelaars waren verplicht om hun deuren te sluiten”, somt schepen Trui Lambrecht (De Brug) op. “Daarom willen we iedere Ingelmunsternaar een hart onder de riem steken na deze moeilijke periode. We willen alle inwoners bedanken voor hun moed en inzet tijdens de afgelopen periode. Het is een fleurig gebaar voor elke Ingelmunsternaar.”

De Ingelmunsterse apothekers kregen van het gemeentebestuur nog een apart boeketje als dank omdat ze instonden voor de verdeling van de federale mondmaskers. Schepen Jan Rosseel overhandigde de bloemen.