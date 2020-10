Ingelmunster schenkt cadeaubon aan inwoners die app CoronAlert gebruiken Valentijn Dumoulein

10u09 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster schenkt de eerste duizend inwoners die de overheidsapplicatie CoronAlert installeren en gebruiken een gratis cadeaubon. Op die manier wil ze het gebruik van de app, die bijhoudt of je in contact kwam met iemand die besmet is, stimuleren.

De gratis app CoronAlert van de overheid waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die het virus heeft of heeft gehad. Je kan ook zelf een positieve test melden. “Tijdens de coronapiek kregen we veel steun van de hogere overheid. Nu is het onze beurt om hun aanpak een extra duwtje in de rug te geven”, meent burgemeester Kurt Windels (De Brug). “ Uit de laatste cijfers blijkt dat er momenteel geen coronabesmettingen zijn in onze gemeente”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels. “We willen dit cijfer ook in de toekomst zo laag mogelijk houden. Daarom roepen we onze inwoners op om CoronAlert te installeren. Zo draagt iedereen zijn steentje bij om de verspreiding van COVID-19 te vertragen.”

Als extra stimulans schenkt Ingelmunster Kadobonnen aan inwoners die de app vrijwillig downloaden. “Wie CoronAlert heeft geïnstalleerd op zijn of haar smartphone kan dit aan ons melden vanaf donderdag 1 oktober om 12 uur via het formulier op ingelmunster.be/coronalert. We belonen de eerste 1.000 Ingelmunsternaren die zich registreren met een Ingelmunsterse Kadobon van 5 euro.”