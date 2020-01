Ingelmunster richt in najaar fietsraad op Valentijn Dumoulein

15 januari 2020

12u09 3 Ingelmunster Het is het gemeentebestuur van Ingelmunster menens om meer inwoners op de fiets te krijgen. Na het invoeren van subsidies voor wie dit jaar een fiets koopt en enkele fietsstraten komt er dit najaar ook een fietsraad.

“Die moet helpen een degelijk fietsbeleid uit te stippelen”, zegt mobiliteitsschepen Trui Lambrecht (De Brug). “Deelnemers bundelen er hun visies om dat te realiseren. De raad stellen we later dit jaar samen, maar vast staat dat daar vertegenwoordiging kan en mag zijn van mensen uit de kinder- en jeugdraad en van de jeugdbewegingen en scholen. Op de Gemeentelijke Verkeerscommissie gaan we nog verder de details van deze fietsraad bespreken, maar we willen er dit najaar mee starten.”

Verder komen er ook meer fietsstallingen aan het sportcentrum en de nieuwe stationsomgeving.