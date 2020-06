Ingelmunster promoot mountainbikeroute Valentijn Dumoulein

Nu de coronacrisis er ons toe noopt om in eigen land te verblijven en daar verborgen pareltjes te ontdekken, vestigt de gemeente Ingelmunster nog eens de aandacht op zijn mountainbikeroute.

De Brigand mountainbikeroute is een landelijke, vlakke route langs het water met enkele kuitenbijters. “Een stukje in de Mandelbosjes en op de flanken van de ringbrug, doet ons denken aan ‘Klein Zwitserland’”, klinkt het bij de sportdienst. “Het fietsen doorheen de groene Mandelvallei, op het jaagpad langs de kanaaloever en doorheen mooie landschappen, is een perfecte mix tussen genieten van de natuur en de nodige fysieke inspanningen.”

Door de vele wegenwerken waren heel wat bordjes en bewegwijzering verdwenen, maar nu werd de route weer helemaal op punt gezet. Er is een rode en een groene lus, samen goed voor 40 km fietsplezier. Starten kan aan het startbord op de parking van het sportcentrum.

Meer info: ww.ingelmunster.be/iedereenbeweegt