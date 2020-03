Ingelmunster pakt uit met ‘Bluf in uw kot’-quiz Valentijn Dumoulein

27 maart 2020

10u20 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur pakt volgende week dinsdag 31 maart uit met een online ‘Bluf in uw kot’-quiz. Schepen Trui Lambrecht is quizmaster van dienst en burgemeester Kurt Windels is jurylid. Alles gebeurt op veilige afstand, via een Facebook Live-video. Deelnemers moeten op voorhand de app ‘Kahoot!’ installeren, waarmee ze tijdens de quiz dan antwoorden kunnen doorsturen.

“Door het samenscholingsverbod is het fysieke sociaal leven nu wel stilgevallen”, zegt burgemeester Kurt Windels. “En daar hebben we over nagedacht. Hoe kunnen wij de mensen toch een leuke avond bezorgen volgens ons gekend principe van ‘iedereen doet mee’? En zo zijn we bij de ‘bluf in uw kot quiz’ gekomen. Iedereen speelt van thuis uit. Via een app op je telefoon kan je gratis deelnemen. Dat kan individueel of in gezinsverband. Je moet wel zelf voor de chipjes en de drankjes zorgen.”

De quiz gaat op Dinsdag 31 maart om 20.30 uur. De burgemeester verzekert dat het geen vroege aprilgrap is. “Het gaat om een luchtige familiequiz waarbij een paar prachtige quarantaine-prijzen te winnen vallen”, zegt hij. “ Ik hoor nu al dat bepaalde straten zich via de Whatsapp-groepjes aan het organiseren zijn om mee te spelen.”

Hoe deelnemen?

Deelnemen kan door de app ‘Kahoot!’ op je gsm te installeren. Ga die avond om 20.20 uur naar de facebookpagina van burgemeester Kurt Windels en open daar de Facebook Live-sessie. Neem je gsm er bij en open dan de app. Voer alle cijfers van de pincode in die je zal zien. Geef je volledige naam in en kan je kan mee doen. Ook inwoners van andere gemeentes mogen deelnemen. De quiz duurt ongeveer één uur en kan je in gezinsverband spelen. De vragen zijn bewust niet te moeilijk gehouden.