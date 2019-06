Ingelmunster overschrijdt kaap van 11.000 inwoners VDI

24 juni 2019

14u50

Bron: VDI 0 Ingelmunster Uit cijfers van de bevolkingsdienst van de gemeente blijkt dat Ingelmunster voor het eerst de kaap van 11.000 inwoners overschrijdt, 11.016 om precies te zijn. Vrouwen nemen de overmacht. Ingelmunster telt 5.557 dames tegenover 5.459 heren.

Burgemeester Kurt Windels maakte de recentste inwonersaantallen openbaar. Bij de Belgische overheid beschikken ze maar over cijfers tot 1 januari 2019. Toen bedroeg het aantal inwoners 10.996 en waren er 5.438 mannen en 5.558 vrouwen. In 2018 waren er nog 10.923 Ingelmunsternaars en in 2014 telde de gemeente 10.794 inwoners.