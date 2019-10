Ingelmunster organiseert in 2021 dan toch BK tijdrijden Valentijn Dumoulein

16u24 8 Ingelmunster De kogel is door de kerk: Ingelmunster organiseert in 2021 dan toch het BK tijdrijden. De gemeente hield lange tijd de boot af omdat het eerst zicht wou krijgen op de financiële impact van het evenement. Zo kan het oorspronkelijke plan, een drieluik met het BK voor nieuwelingen in Lendelede, het BK tijdrijden in Ingelmunster en het BK voor elite mannen en vrouwen in Izegem, toch doorgaan.

Het BK voor nieuwelingen vond de voorbije zomer al plaats in Lendelede, het BK tijdrijden staat voor 2021 gepland en in 2023 mogen de elites bij de mannen en vrouwen hun eer in Izegem komen verdedigen. Voor de laatste twee kampioenschappen geldt dat ze beide zullen verreden worden op het grondgebied van zowel Izegem als Ingelmunster.

Financiële gevolgen

Izegem en Lendelede maakten in september 2018 al hun intenties voor de organisatie van de BK’s bekend, Ingelmunster twijfelde toen nog. Eerst wilde burgemeester Kurt Windels de gemeenteraadsverkiezingen afwachten, daarna wou hij de financiële gevolgen laten berekenen. Een jaar later is de knoop dan toch doorgehakt en stapt de gemeente mee in het verhaal.

Op financieel vlak wordt de pot tussen de drie gemeentes verdeeld. Boegbeeld van het BK tijdrijden wordt wielrenner Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step), die uit de gemeente afkomstig is. Voor het BK in Izegem wordt zijn ploeggenoot Tim Declercq het uithangbord. Maandag is er een persmoment waarbij er meer info over de organisatie van het BK tijdrijden wordt gegeven.