Ingelmunster maakt zich klaar voor coronaproof kermis Valentijn Dumoulein

22 september 2020

11u54 1 Ingelmunster Door corona ziet het kermisweekend van 26, 27 en 28 september er anders uit, maar het gemeentebestuur heeft een plan uitgewerkt waardoor het evenement wel kan doorgaan, mits het naleven van enkele coronamaatregelen.

Eerst het spijtige nieuws: door corona is er dit keer geen braderie, rommelmarkt en vuurwerk. De kermis zelf staat er gelukkig wel. Die kan je op zaterdag vanaf 16 uur, op zondag vanaf 15 uur en op maandag vanaf 16 uur bezoeken. Om die veilig te laten verlopen moeten bezoekers een vast parcours volgen. De in- en uitgang bevinden zich in de Gravinnestraat. Bezoekers registreren hun naam aan de ingang. Dit kan ook digitaal via het scannen van een QR-code. Het dragen van een mondmasker voor iedereen ouder dan twaalf jaar is verplicht, ook op de attracties. Op zondag is er om 16 uur een optreden van blaasorkest Alpenroos op het Marktplein.

Verkeersmaatregelen

Om alles in goede banen te leiden zijn er enkele speciale verkeersmaatregelen van kracht. Op zaterdag van 16 tot 23 uur en op zondag van 14.30 tot 23 uur is alle verkeer, ook stilstaan en parkeren, verboden in de Gravinnestraat. Het Stationsplein is ter hoogte van jeugdhuis Kontrabas afgesloten op vrijdag van 18 tot 1 uur, op zaterdag van 16 tot 1 uur en op zondag van 13 tot 22 uur. Daar vindt een beperkte versie van de Kontrabasfeesten plaats, met een groter terras en deejay.