Ingelmunster lanceert wifi in openbare gebouwen Valentijn Dumoulein

02 oktober 2020

14u12 0 Ingelmunster Dankzij het Europees project WIFI4EU kan je voortaan op heel wat openbare plaatsen in Ingelmunster gebruik maken van gratis wifi.

WIFI4EU is een Europees initiatief om in zoveel mogelijk gemeenten te zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea, enz. Gemeenten die op dit project intekenen, ontvangen een subsidie van 15.000 euro om een open en gratis wifi-netwerk uit te bouwen.

Het Ingelmunsterse gemeentebestuur diende een aanvraagdossier in en kreeg recent het bericht dat het dossier goedgekeurd is. In alle gemeentelijke gebouwen, behalve de evenementenhal, kan je momenteel gratis op het internet surfen. Ook voor het gemeentehuis, onder de fietsluifel op het marktplein en aan de jeugdlokalen op het sportcentrum is deze gratis wifi beschikbaar. Via de instellingen op je telefoon kies je voor WIFI4EU en log je eenvoudig in.

Schepen van informatica Jan Rosseel: “Ook in de evenementenhal zal je binnenkort gratis op het internet kunnen surfen. Voor de gratis wifi aan de buitenkant van het sportcentrum onderhandelen we momenteel met Fluvius. Zij plannen nog enkele aanpassingswerken aan leidingen om daarna een glasvezelkabel te voorzien.”