Ingelmunster lanceert online bingo en escape room rond kermis Valentijn Dumoulein

16 juli 2020

13u12 1 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster organiseert de hele zomer door een reeks activiteiten voor thuisblijvers. Op vrijdag 17 juli lanceert de gemeente een online bingo en datzelfde weekend kun je in het kader van de kermis thuis een escape room rond hetzelfde thema spelen.

Het gemeentebestuur zendt de online bingo-avond vrijdag om 20 uur live uit via de Facebookpagina. Deelnamekaarten (1 per persoon) kun je gratis in de bibliotheek in de Schoolstraat afhalen.

Op zaterdag en zondag staat de Ommegangkermis op het Marktplein, maar ook thuis kun je van de kermissfeer genieten. Je kan via de gemeentelijke website een escape room spel rond de kermis downloaden of het vanaf zaterdag 18 juli in de bib ophalen. Wie de gemeente een foto van zijn ontsnappingspoging bezorgt, kan zijn eigen escape game winnen. Het spel blijft tot 8 augustus beschikbaar en geldt van twee tot vier spelers en is voor jongeren vanaf 12 jaar.

Op zondag 19 juli is er ook een speelpleinmarathon. Wie die doet, brengt een bezoekje aan alle wijkspeelpleintjes in de gemeente. Probeer alle vragen goed op te lossen en voer de bijhorende opdracht uit, maar ontdek vooral nieuwe en avontuurlijke speeltoestellen in je buurt. Download hier de formulieren met speelpleinkaart en vragenlijst.

