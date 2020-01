Ingelmunster lanceert eigen klimaatplan Valentijn Dumoulein

28 januari 2020

12u46 0 Ingelmunster Op de gemeenteraad is het eerste eigen klimaatactieplan van de gemeente goedgekeurd. Met het plan engageert de gemeente zich om tegen 2030 zijn C02-uitstoot met veertig procent terug te dringen.

Enkele blikvangers uit het plan zijn een premie voor de aankoop van een fiets en het inzetten op fietspaden en -straten, het aanplanten van bomen en beschermen en integreren van bestaande bomen in nieuwe projecten en het multifunctioneel gebruik van gemeenschapszalen en scholen om leegstand over langere periodes te vermijden. Verder neemt Fluvius het openbaar lichtnet over en zal die er LED-verlichting met dimfunctie voorzien. Er komt ook een hondenweide, een wandelweg door de Mndelmeersen een recreatiezone ter hoogte van De Fagot en een vergroening van bedrijventerreinen en woonkernen. Evenementen

Hernieuwbare energie

Ook reeds ingeburgerde initiatieven zoals het plaatsen van hoogrendements-beglazing en efficiëntere ventilatie- en verwarmingssystemen in openbare gebouwen, investeren in hernieuwbare energie door het plaatsen van zonnepanelen en het inzetten op honderd procent groene stroom zijn in het plan opgevat. “Deze opsommig is zeker niet beperkt tot deze voorbeelden”, zegt bevoegd schepen Nadine Verheye. “Het is een dynamisch actieplan dat in de loop der jaren kan worden aangepast.Het klimaat gaat ons allemaal aan, klimaatverandering nog iets meer. Het is ingewikkeld en voor veel mensen de ver van mijn bed show. Maar na alles wat we de laatste tijd horen en zien in de media denk ik dat het tijd is om actie te ondernemen. Daarom ben ik overtuigd dat het goed is dat Ingelmunster zijn eigen klimaatactieplan heeft.”