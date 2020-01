Ingelmunster krijgt in 2020 een eigen handelsbeurs Valentijn Dumoulein

02 januari 2020

13u32 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster organiseert in maart voor het eerst een handelsbeurs op het Marktplein. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente, XL Events en de lokale economische raad. Bezoekers kunnen er kennismaken met verschillende Ingelmunsterse bedrijven en handelszaken.

De beurs vindt plaats op 21 en 22 maart in een luxetent op het marktplein. Via een parcours maken bezoekers gratis kennis met 37 beursstanden om uiteindelijk in een pop-upbar te eindigen. Voor de praktische organisatie van dit evenement werkt het gemeentebestuur samen met XL Events, een Ingelmunsters bedrijf dat eerder al handelsbeurzen heeft georganiseerd. “De terugkeer van de handelsbeurs in Ingelmunster is een feit”, zegt economieschepen Katrien Vandecasteele. “Een beurs op het marktplein zal zowel de handelaars als de gemeente een boost geven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die achter de schermen zijn schouders onder dit project heeft gezet. Zeker ook de lokale economische raad, die al jaren droomde van zo’n handelsbeurs. Nu ben ik trots om die te mogen aankondigen.”