Ingelmunster krijgt hondenloopweide Valentijn Dumoulein

12 november 2019

12u20 0 Ingelmunster Hondenbaasjes kunnen binnenkort met hun huisdier terecht in een nieuwe hondenweide aan het kanaal. Het gemeentebestuur koopt een stuk grond om er een hondenlosloopweide aan te leggen.

Inzetten op een fijne buurt is een van de punten uit het beleidsplan ‘De 10 Grote Werken’. Een hondenlosloopweide maakt deel uit van de plannen voor de komende legislatuur. “Tijdens de zoektocht naar een groene omgeving die aansluit op het centrum en de groene kanaalomgeving vonden we een geschikt terrein van vijfduizend vierkante meter tussen de Nijverheidsstraat, de Mandel en het kanaal Roeselare-Leie”, vertelt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “We sloten een overeenkomst met eigenaar Georges Defreyne voor de aankoop van dit stuk parkgebied.”

Ook extra bomen en banken

Schepen van Leefmilieu Nadine Verheye is tevreden. “De parkzone aan de Lysbrug ligt centraal. Deze locatie is bewust gekozen om hondenliefhebbers en hun viervoeters aan beide kanten van het kanaal te kunnen bedienen. Maar ook wandelaars en voorbijgangers zijn welkom. Een nieuwe trage weg door de weide verbindt Wandel op de Mandel langs het kanaal met het pad langs de Mandel en de wijk die aansluit met het sportcentrum. Naast de uitloopweide gaan we extra bomen aanplanten en een paar banken plaatsen. Een absolute meewaarde voor de groene long in Ingelmunster.”