Ingelmunster krijgt er vanaf 1 september vier fietsstraten bij CDR

13 augustus 2019

18u33 1 Ingelmunster Vanaf 1 september zijn de Schoolstraat, Guido Gezellestraat, Hendrik Consciencestraat en Brigandstraat in Ingelmunster fietsstraten.

In een fietsstraat hebben fietsers voorrang en gelden specifieke verkeersregels. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn welkom, maar mogen de fietser niet inhalen. Er geldt bovendien een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. In een eenrichtingsstraat mogen fietsers die met de rijrichting meerijden de volledige rijbaan innemen. Fietsers die in de andere richting rijden, moeten uiterst rechts op de rijweg, het fietspad of de fietssuggestiestrook blijven. In tweerichtingsstraten mogen fietsers de rechterrijstrook in hun rijrichting gebruiken. De fietsstraten kun je herkennen aan de verkeersborden in het begin van de straat. Rode markeringen en fietslogo’s op de rijweg wijzen de weggebruiker erop dat de fietser de belangrijkste weggebruiker in deze straat is.