Ingelmunster krijgt enkele nieuwe oversteekplaatsen en fietsparking aan De Wingerd Valentijn Dumoulein

06 oktober 2020

12u32 1 Ingelmunster Op de meest recente gemeenteraad zijn enkele nieuwe maatregelen goedgekeurd die de verkeersveiligheid in Ingelmunster moeten verhogen.

De Rodenbachwijk, Boswijk, Vlaswijk en Vierbunderwijk krijgen een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Daarnaast komen er in de Rodenbachwijk, ter hoogte van het kruispunt met de Weggevoerdenstraat en de Roger Bultynckstraat, snelheidsremmende maatregelen. De verkavelingen Hof van Commerce, Anzegemse route en Molenhoek worden verder ingericht als woonerf. De snelheidsbeperking zal er 20 kilometer per uur bedragen.

Twee nieuwe fietsoversteken in de Weststraat en de Bruggestraat zorgen er verder voor dat kinderen en bewoners op een veilige manier het centrum en de schoolomgevingen kunnen bereiken. In de Weststraat gaat het om een nieuwe oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met het fietspad van de Bruinbeek, in de Bruggestraat aan het fietspad richting Von Plothoplein en Doelstraat.

De Elfjulisingel krijgt ter hoogte van de wegversmalling tussen de Hazelaarstraat en de Olmenstraat een oversteekplaats voor voetgangers. Daar kunnen kinderen vanuit de omliggende straten veilig oversteken naar het speelplein langs de Elfjulisingel. Er komt ook een fietsparkeerplaats aan basisschool De Wingerd in de Schoolstraat. Daar kunnen (groot)ouders hun fiets parkeren terwijl ze wachten aan de schoolpoort.